الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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وزارة التعليم تدشن تطبيق دوم لمنسوبيها للحصول على هذه المزايا

دوم
تطبيق دوم
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أطلقت وزارة التعليم تطبيق دوم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة بمزايا وخصومات وعروض خاصة على المطاعم والمقاهي وأكثر.
جاء ذلك على صفحة الميدان التعليمي الرسمية في "إكس" حيث اشارت إلى آلية استخدام التطبيق وكيفية التسجيل فيه.اضافة اعلان


آلية الانضمام إلى تطبيق دوم:

1ـ تحميل التطبيق من جوجل بلاي أو آب ستور.
2ـ تسجيل الدخول باستخدام بريد العمل الإلكتروني.
3ـ استلام رمز التفعيل عبر البريد الإلكتروني المسجل.
4ـ القيام بإضافة رمز التفعيل في تطبيق دوم.
5ـ مبروك، يمكنك الآن البدء في استخدام تطبيق دوم.


وزارة الموارد البشرية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مؤخرا برنامج “دوم” للموظفين العاملين في المملكة.
وأعلنت الوزارة أن برنامج الولاء الوظيفي “دوم” مخصص فقط للموظفين في القطاع الحكومي، ولا يشمل الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.


الموظفين في القطاع الحكومي فقط

وقد تم الإعلان عن أهداف برنامج “دوم” خلال الإطلاق وتحت شعار لأنك غير تستحق كل المزايا الحصرية قامت الوزارة بإطلاق تطبيق “دوم” للهواتف المحمولة للحصول على النسخة الخاصة به واستفادة الموظفين في القطاع العام “المدنيين” من العروض والمزايا التي يوفرها التطبيق.

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