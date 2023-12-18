وزارة التجارة: طريقة تجنب النصب والاحتيال عند تقديم بلاغ تجاري

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أكدت وزارة
التجارة، ضرورة الحرص على تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية من خلال الرقم الموحد
(1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري"، وذلك لتجنب النصب والاحتيال عند تقديم البلاغ
التجاري.
التجارة لا تطلب
أرقام الحسابات ولا كلمات المروروشددت الوزارة على أنها لا تطلب أرقام الحساب
والبطاقة البنكية أو كلمات المرور ورموز التحقق، ولا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات
خارجية.
كما أكدت الوزارة على أنها لا تتعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث تنقل لصفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.
أكثر من 5 آلاف
زيارة تفتيشية لمكافحة التسترمن جهة أخرى، واستناداً
على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر
التجاري (5,268) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر
نوفمبر 2023م.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة: البيع بالتجزئة.
مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتسترتم خلال
الزيارات التفتيشية تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة
المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت
المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
صدور أحكام
قضائية نهائية ضد المتورطينإضافة إلى حجز
ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، مع العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي:
إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة.
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