وزارة البيئة تمنح تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول .. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إتاحة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول تضمنت، إنشاء السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية. اضافة اعلان





رخص حصد مياه الأمطار والسيول



توقيع عقد لمراقبة المياه الجوفية والسطحية



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كما أعلنت عن منح رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، وألزمت المرخص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، و الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة، وفقا لـ"الوطن".ويأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا.بالإضافة إلى حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة ورفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وإدارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وقعت، عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، بهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.وبينت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.وأشارت الوزارة إلى أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة حافظ التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الآبار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر (الآبار والسدود).هذا إضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقتنيات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.