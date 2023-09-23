السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الإعلام تُطلق جائزة التميُّز الإعلامي في نسختها الرابعة 2023

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وزارة الإعلام تطلق جائزة التميُّز الإعلامي
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أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميُّز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، والتي تحتفي بجميع الأعمال الإعلامية الإبداعية المتميّزة خلال عام كامل، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.اضافة اعلان

تكريم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًا

 كما تُكرِّم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام, حيث يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر2023م.
 وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلًا :"تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد", مؤكدًا أن لمبدعي الإعلام حق, وأن الاحتفاء بهم واجب.

النسخة الرابعة تشمل ستة مسارات

 ودعا معاليه جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية : ‏وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميُّز الإعلامي ستة مسارات هي؛ الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.
 وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم الإعلامية، وإذكاء روح التنافس بين المبدعين، ودعم الهواة والممارسين في مجالات الإعلام المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على الفائزين وأعمالهم المتميزة، وعلى الشخصيات ذات التكريم الخاص.

المعايير التي يجب توفرها

 وقد حددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توفرها في المشاركات المقدمة للجائزة؛ وهي أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع الحقوق الفكرية للمشاركة مملوكة للجهة المشاركة أو الفرد المشارك.
كما اشترطت أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث؛ أصالة الفكرة، والإبداع، وتفرد الأسلوب، وألا تخالف المشاركة أيًا من تعاليم الإسلام، أو تُخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته، وألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة العربية السعودية.
 إضافة إلى احتوائها على معيار المفاضلة بين المشاركات لهذا العام، المتمثل في قيم؛ العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.
 ويُذكر أنّ الجائزة تستقبل مشاركات المؤسسات والأفراد، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وهي: awards.media.gov.sa


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