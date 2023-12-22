"ورث المهنة عن أجداده".. شاب بالقطيف يمتلك مزرعة بمساحة مليون متر مربع

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روى ماجد السنان، شاب من القطيف، تفاصيل مهنته في الزراعة التي ورثها عن أجداده حتى أصبح يمتلك اليوم مزرعة على مساحة مليون متر مربع.





شاب يمتلك مزرعة على مساحة مليون متر مربع: اضافة اعلان



الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي



وقال إنه حصل على مزرعة كبيرة تصل إلى مليون متر مربع وبدأ التوسع في الزراعة، مضيفا: "اكتشفت أن الأراضي الجديدة أفضل من القديمة في جودة الخضار".وأضاف: " لدينا الفلفل البنفسجي وهو نادر عالميا وأنواع من الكوسة والبطيخ، ولدينا جميع أنواع الخضار".في وقت سابق، تمكن الشاب ناصر الخالدي من الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي وعمل على تعديل سيارته بتحديث ذلك الذكاء مفتوح المصدر حتى صار يتحكم فيها دون دواسات وقود أو مكابح.وقال الشاب، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية"، إن السيارة مزود بها رادار وكاميرا للمسار ودودة كهربائية ودركسيون كهربائي، وأنه قام بإضافة أنظمة فُعّلت بعد أن كانت معطلة من المصنع، كما زودها بعدد من 9-12 نظاماً عن طريق الإيون أو الذكاء الصناعي "أوبن بيلوت".وتمكن الشاب من التحكم في قيادة سيارته عبر جهاز الإيون الذي يحتوي على برنامج الذكاء الصناعي، دون استخدام دواسة الوقود والمكابح، بعد تشغيل 4 أنظمة معطلة من المصنع، بتعديل الأكواد عبر الصندوق الأسود للمركبة.وأوضح الشاب الخالدي أنه يخصص غرفة له في منزله لتحديث الأنظمة والبرامج والتواصل مع مجموعة تقنية بشكل أسبوعي، كما أصبح لديه مجموعة فيديوهات عديدة تسجل رحلات السيارة.