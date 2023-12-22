الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

"ورث المهنة عن أجداده".. شاب بالقطيف يمتلك مزرعة بمساحة مليون متر مربع

WhatsApp Image 2023-12-22 at 12.04.40 AM
ماجد السنان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
روى ماجد السنان، شاب من القطيف، تفاصيل مهنته في الزراعة التي ورثها عن أجداده حتى أصبح يمتلك اليوم مزرعة على مساحة مليون متر مربع.

شاب يمتلك مزرعة على مساحة مليون متر مربع:اضافة اعلان


وقال إنه حصل على مزرعة كبيرة تصل إلى مليون متر مربع وبدأ التوسع في الزراعة، مضيفا: "اكتشفت أن الأراضي الجديدة أفضل من القديمة في جودة الخضار".


وأضاف: " لدينا الفلفل البنفسجي وهو نادر عالميا وأنواع من الكوسة والبطيخ، ولدينا جميع أنواع الخضار".

الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي

في وقت سابق، تمكن الشاب ناصر الخالدي من الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي وعمل على تعديل سيارته بتحديث ذلك الذكاء مفتوح المصدر حتى صار يتحكم فيها دون دواسات وقود أو مكابح.

وقال الشاب، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية"، إن السيارة مزود بها رادار وكاميرا للمسار ودودة كهربائية ودركسيون كهربائي، وأنه قام بإضافة أنظمة فُعّلت بعد أن كانت معطلة من المصنع، كما زودها بعدد من 9-12 نظاماً عن طريق الإيون أو الذكاء الصناعي "أوبن بيلوت".

وتمكن الشاب من التحكم في قيادة سيارته عبر جهاز الإيون الذي يحتوي على برنامج الذكاء الصناعي، دون استخدام دواسة الوقود والمكابح، بعد تشغيل 4 أنظمة معطلة من المصنع، بتعديل الأكواد عبر الصندوق الأسود للمركبة.

وأوضح الشاب الخالدي أنه يخصص غرفة له في منزله لتحديث الأنظمة والبرامج والتواصل مع مجموعة تقنية بشكل أسبوعي، كما أصبح لديه مجموعة فيديوهات عديدة تسجل رحلات السيارة.

اقرأ أيضا

الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف طفلتين بعد تخديرهما في مصر.. "الأم" تخرج عن صمتها

هل يمكن النظر في طلبات التملك التي تم إحياؤها بعد 1387هـ؟ إحكام توضح

توضيح من هيئة الزكاة بشأن مدفوعات التعويض وضريبة القيمة المضافة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الشؤون البلدية 11:33 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"الشؤون البلدية" تكشف أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث

حرس الحدود - السعودية 5:34 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

المركز الوطني للأرصاد 12:20 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على "الحدود الشمالية"

WhatsApp Image 2023-11-22 at 8.08.19 PM 11:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة الحجز والأسعار والمواعيد .. 5 قطارات يوميا بين الرياض والدمام

اقرأ أيضا

حرس الحدود
7:23 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 105 كجم من القات المخدر

صناعة الحلوى والكيك - برنامج ريف
6:27 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

برنامج ريف: 5 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في الدوادمي

حساب مواطن
5:50 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

هل يلزم تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
5:34 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

دراسة تكشف مفاجأة: 54% من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق السيارات المستعملة
1:01 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتفصيل.. طريقة حساب جمارك السيارات المستعملة وشروط استيراد سيارة 1445

جمعية الدعوة بالخرج
12:19 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

37 امرأة أجنبية يشهرن إسلامهن في الخرج بعد محاضرات دعوية

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
12:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير مهم من الدفاع المدني لأهالي 9 مناطق

أهم 10
11:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

WhatsApp Image 2023-12-21 at 8.56.00 PM
10:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

حساب المواطن
9:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية