وثيقة الضمان الصحي تغطي 7 لقاحات وقائية

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تغطي وثيقة الضمان الصحي الأساسية 7 لقاحات ضمن الإجراءات الوقائية، وتشمل التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى اللقاحات الطبية للبالغين، ولقاح التيتانوس، والدفتيريا. اضافة اعلان

كما تغطي الوثيقة لقاح السعال الديكي اللاخلوي، ولقاح المكورات الرئوية.





تغطية تكاليف أشعة الرنين المغناطيسي





الكشف عن سرطان الثدي





أرقام التأمين الصحي





مشروع التأمين الصحي الاختياري



وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن الوثيقة تغطي تكاليف أشعة الرنين المغناطيسي إذا استدعت الضرورة الطبية إجراءها.مؤكدا أنه لا يوجد حد فرعي لتغطية مصاريف أشعة الرنين المغناطيسي، فهي مغطاة حتى الحد الأقصى للوثيقة.كما تغطي وثيقة الضمان الصحي تكاليف الكشف عن سرطان الثدي عن طريق ماموجرام أشعة الثدي.8.1 ملايين موظف مستفيد.3.6 ملايين تابع مستفيد.5731 عدد مقدمي الرعاية.25 شركة تأمين مؤهلة.تمكين المؤمن لهم من الحصول على منافع إضافية لا تغطيها الوثيقة الأساسية من خلال قيام شركات التأمين بطرح منتجات تكميلية للتأمين الصحي وبأسعار معقولة.أهداف المشروعيلعب مجلس الضمان الصحي دوراً أكبر في ضمان نمو سوق التأمين الصحي التكميلي من خلال:1) عمل الدراسات اللازمة لتحديد الإحتياجات.2) حوكمة وتنظيم التأمين الصحي التكميلي.3) تبني وسائل وطرق لنمو سوق التأمين الصحي التكميلي وزيادة حصته.