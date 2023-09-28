هيئة تقويم التعليم تراقب أداء 25 ألف مدرسة إلكترونيًا

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أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي الحالي، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي أطلقته الهيئة العام الماضي. اضافة اعلان

وتهدف الهيئة إلى قيام أكثر من 25 ألف مدرسة بالتقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية، وتقديم التغذية الراجعة لها، وتنفيذ التقويم الخارجي لـ 10 آلاف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية.





تحفيز المدارس لتحسين الأداء





جمع معلومات بطريقة منتظمة





تشخيص واقع الأداء



وتسعى الهيئة إلى تحفيز المدارس لتحسين الأداء من خلال 47 مؤشراً للمدارس الحكومية و50 مؤشراً للمدارس الأهلية والعالمية،وتتخذ إجراءات صارمة تجاه المدارس التي يثبت تساهلها في عمليات التقويم وتطبيق المعايير، واستبعاد قيادات المدارس في حال الإخفاق في مجالات التقويم الذاتي والخارجي.يأتي ذلك في إطار عمليات التقويم الذاتي والخارجي من خلال عملية تشخيصية تتضمن جمع معلومات بطريقة منتظمة ومستمرة حول أداء المدارس.وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين في أدائها، وإصدار أحكام حول جهودها التطويرية وذلك في ضوء معايير التقويم والتميز المدرسي المعتمدة من الهيئة.ويعد ذلك أحد أهم عمليات تجويد التعليم، ومدخلاً للارتقاء بالتعليم العام في جميع عناصره ومستوياته، ويكتسب التقويم هذه الأهمية كونه يشخص واقع الأداء من خلال مدخلاته وعملياته ومخرجاته.ويُكسب المدارس قيمة مضافة من خلال نشر ثقافة التقويم الذاتي ويتوقع أن توفر عملياته بيانات موثوقة حيال جوانب القوة والضعف في أداء المدارس.ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.