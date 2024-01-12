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بالتعاون مع مركز "الغطاء النباتي"

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تزرع مليون شتلة نباتية محلية

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محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية
أ أ
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قامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بزراعة مليون شتلة من 13 نوعًا من الأنواع النباتية البرية المحلية والتي قام المركز بإنتاجها وتوريدها للمحمية.اضافة اعلان
جاء ذلك انطلاقًا من الشراكة القائمة والتعاون الفعال بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.


تنوع الشتلات من الأنواع النباتية المحلية

وتنوعت هذه الشتلات من الطلح والسدر والأرطى والغضى وغيرها من الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورةٍ طبيعية في أراضي المحمية.
وقامت الهيئة بزراعة المليون شتلة في ثلاثة مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، وهي وادي معارك وقاع بوهان والمغيراء.

إنتاج الأكسجين وامتصاص أطنان من الكربون

وتطمح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن تسهم زراعة هذه الشتلات إلى انتاج الأكسجين، وامتصاص أطنان من الكربون، وزيادة الغطاء النباتي، والحد من زحف الرمال.
هذا وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع.
وتتقاطع المحمية مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.


حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة

ويذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة ودراسة جميع المتغيرات في المساحات الخضراء، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

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