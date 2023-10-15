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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق مسابقة لتصميم "مسار بدر التاريخي"

مسار بدر
مسار بدر التاريخي
أ أ
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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن مسابقة متخصّصة لتصميم وتطوير "مسار بدر التاريخي"، الذي يضم أكثر من 40 معلماً تاريخياً على امتداد 175 كلم.اضافة اعلان
ويبدأ المسار من المدينة المنورة مروراً بمسجد العريش، ومنطقة الروحاء، والعدوتين الدنيا والقصوى، وعدداً من المواقع وصولاً إلى منطقة بدر التاريخية.


100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية

ويعد المشروع أحد مبادرات ومشروعات تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي بمنطقة المدينة المنورة، في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.
ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف مكتب تنمية الوجهة بهيئة تطوير المنطقة، وفق خطة زمنية معتمدة حتى عام 2025.


مبادئ التفكير الإبداعي

تهدف المسابقة إلى إحياء مسار بدر التاريخي من خلال تطبيق مبادئ التفكير الإبداعي والتخطيط الحضري، بما يسهم في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة، في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية المنطقة.
وحددت المسابقة 5 ركائز رئيسة، تشمل تضمين القيم التاريخية في الموقع العام للمشروع، إضافة إلى توفير تجربة استثنائية للزائر من خلال تعزيز البُعد الإنساني والثقافي.


تعزيز الثقافة المجتمعية

إضافة إلى العمل على إبراز الأهمية التي يتمتع بها هذا الموقع المرتبط بالتاريخ الإسلامي، فضلاً عن تعزيز الثقافة المجتمعية والشراكة المعرفية بما يسهم في تفعيل المواقع التاريخية.
ويرتكز النطاق المكاني للمسابقة على ربط كافة مكونات المشروع وتحقيق الوصولية من خلال المخطط العام الشامل لمنطقة بدر التاريخية، وتصورات التطوير التي تحفظ الإرث التاريخي للمنطقة.

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