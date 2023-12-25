الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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هيئة النقل: هذه عقوبة عدم "إبراز الهوية" لمستخدمي حافلات النقل العام

النقل العام بالطائف
حافلة نقل عام
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أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أنه سوف يُطلب من كل شخص يصعد حافلات النقل العام إبراز هويته.
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لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

ووفقًا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، فإن الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، عقوبته رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة، وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن).

حقوق الشركات المشغلة والناقلة والمستثمرة في قطاع النقل

 وقال المتحدث في مداخلة مع فضائية "روتانا خليجية": "مثلما هناك اشتراطات والتزامات وحقوق للمستفيدين من استخدام وسائل النقل العام، هناك أيضًا حقوق للشركات المشغلة والناقلة والمستثمرة في قطاع النقل، فيجب على الشخص إبراز هويته، والتعريف بنفسه".
وبين أن ذلك يكون من خلال الهوية الوطنية، أو من خلال الإقامة، أو من التذكرة المدون بها اسمه وبياناته، لأن هناك تذاكر مخفضة لفئات معينة سواءً لذوي الإعاقة، أو لكبار السن، الأطفال، مما يستلزم على الشخص إبراز هويته والتعريف بنفسه، لذا فإن عدم إبرازها يعد مخالفة.
وتابع: "إثبات الهوية أصبح اليوم مع وجود الخدمات الإلكترونية سهل جدًا على الشخص أن يعرف بنفسه من خلال تطبيقات مثل توكلنا، أو من خلال استخدام وسائل النقل بين المدن، مما يستوجب إبراز بطاقة الهوية".

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