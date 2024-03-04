"هيئة النقل" تُطلق ملتقى سنوي لتبادل أفضل الخبرات والإدارة والتطوير

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن إطلاق "ملتقى سنوي للنقل العام"، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة النقل العام، وذلك على هامش ورشة عمل "النقل العام في مدن ومحافظات المملكة من التخطيط حتى التشغيل والتطوير".





ملتقى سنوي لتبادل أفضل الخبرات والإدارة والتطوير



رفع مستوى الوعي حول النقل العام



وتهدف الهيئة من خلال إقامة الملتقى السنوي للنقل العام إلى تعزيز فرص التعاون بين الجهات المشاركة، وتشجيع فرص الاستثمار والتطوير لضخ استثمارات جديدة في مشاريع النقل العام.وهدفت الورشة المقامة على مدى يومين بحضور معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح الرميح ومشاركة عدد من الأمانات وهيئات التطوير في المناطق، إلى رفع مستوى الوعي حول النقل العام ودوره في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الابتكار وتطوير حلول حديثة لتحديات النقل العام.وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل في الإسهام بنقل المعرفة للمعنيين في نشاط النقل العام، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن، وذلك عن طريق توفير خيارات نقل متعددة للسكان والمقيمين والزوار.