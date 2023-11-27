هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، إطلاق خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أمس الأحد، أن بإمكان أي موزع سيارات يرغب بإضافة وكالة سيارات جديدة التقدم بالخدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط (اضغط هنا). اضافة اعلان

وستندرج الخدمة الجديدة تحت خدمات التركز الاقتصادي.





منع المنافسات الاحتكارية



وقال إن الخدمة تهدف إلى أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة بدراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة مما لا يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك، وفقًا لـ"عكاظ".وأضاف أن الهيئة العامة للمنافسة تسعى من خلال خدماتها للمحافظة على المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.