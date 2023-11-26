هيئة الطرق: نستهدف خفض الوفيات لأقل من ٥ حالات لكل ١٠٠ ألف نسمة

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أعلن المتحدث لهيئة الطرق، عبد العزيز العتيبي، أن استراتيجية الهيئة تستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. اضافة اعلان

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أن "استراتيجية الهيئة تخدم عددًا كبيرًا من المناطق ومن ضمنها منطقة القصيم التي تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتربط بين العاصمة الرياض ومنطقة المدينة المنورة، وتتميز بالعديد من المميزات التنافسية".





السلامة والجودة والكثافة المرورية



pic.twitter.com/RxI92rc1Z6 فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة الطرق: استراتيجية الهيئة تستهدف خفض الوفيات لأقل من ٥ حالات لكل ١٠٠ ألف نسمة #الإخبارية November 26, 2023

وأشار إلى أن "هناك العديد من المستهدفات في هذه المنطقة وفقًا لاستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية"، والتي تستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى الارتقاء بمؤشر جودة الطرق إلى المستوى السادس".