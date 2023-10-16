هيئة الصناعات العسكرية تطلق عدداً من الفرص الاستثمارية بالقطاع

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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية". اضافة اعلان

وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.





تمكين المستثمر في قطاع الصناعات





تلبية الأولويات الاستراتيجية





"استثمر في السعودية"

