الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الصناعات العسكرية تطلق عدداً من الفرص الاستثمارية بالقطاع

الصناعات العسكرية
هيئة الصناعات العسكرية
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية".اضافة اعلان
وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.


تمكين المستثمر في قطاع الصناعات

 وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً.
 وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات.


تلبية الأولويات الاستراتيجية

وتستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.
 وقدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر إلى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.


"استثمر في السعودية"

وذلك على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة "استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.
 وتحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ([email protected]).

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