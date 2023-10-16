هيئة الصناعات العسكرية تطلق عدداً من الفرص الاستثمارية بالقطاع

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أعلنت الهيئة
العامة للصناعات العسكرية اليوم، عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات
العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في
السعودية".
وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.
وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج
"تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية
بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً.
تمكين المستثمر
في قطاع الصناعات
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات.
وتستهدف
الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات
الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.
تلبية الأولويات
الاستراتيجية
وقدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر إلى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وذلك على الدعم
المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة
"استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر
وسهولة.
"استثمر في
السعودية"
وتحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ([email protected]).