الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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هيئة الزكاة توضح مدى إمكانية السفر لخارج المملكة بسيارة مُستأجرة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدى إمكانية السفر إلى خارج المملكة بسيارة مُستأجرة من أحد مكاتب تأجير السيارات.

السفر بسيارة مستأجرةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك: "هل يُسمح للسيارة المستأجرة من مكاتب الإيجار من قبل مواطن بالخروج لدول الخليج ؟".
وأجابت الهيئة بقولها: "عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد دعت مكلفيها وعملائها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.

هيئة الزكاة والرقم المفوتر

وأكدت الهيئة، أن رقم المفوتر (030) المخصص سابقًا للخدمات الجمركية جرى إلغاء التعامل من خلاله واعتماد رقم المفوتر (020) فقط لإتمام عمليات السداد لجميع الخدمات المرتبطة بالهيئة سواءً الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.
 وأكدت الهيئة على جميع المستفيدين من خدماتها بضرورة التأكد من استخدام رقم المفوتر (020) فقط؛ لضمان دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية بطريقة صحيحة.

 استخدام قنوات التواصل المعتمدة

 كما دعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة عند التواصل معها لأي استفسارات، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة, مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

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