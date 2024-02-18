هيئة الزكاة توضح مدى إمكانية السفر لخارج المملكة بسيارة مُستأجرة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدى إمكانية السفر إلى خارج المملكة بسيارة مُستأجرة من أحد مكاتب تأجير السيارات.



السفر بسيارة مستأجرة



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك: "هل يُسمح للسيارة المستأجرة من مكاتب الإيجار من قبل مواطن بالخروج لدول الخليج ؟".وأجابت الهيئة بقولها: "عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد دعت مكلفيها وعملائها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.



هيئة الزكاة والرقم المفوتر



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