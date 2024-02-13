هيئة الزكاة توضح طريقة وآلية المشاركة في المزادات الإلكترونية

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، آلية وطريقة المشاركة في المزادات الإلكترونية التي يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة.

جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة الاشتراك في المزادات الإلكترونية التي يمكن الإعلان عنها من قبل هيئة الزكاة والضريبة.





الاشتراك في مزادات هيئة الزكاة



مزادات إلكترونية في الخفجي

