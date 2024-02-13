هيئة الزكاة توضح طريقة وآلية المشاركة في المزادات الإلكترونية

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، آلية وطريقة المشاركة في المزادات الإلكترونية التي يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة الاشتراك في المزادات الإلكترونية التي يمكن الإعلان عنها من قبل هيئة الزكاة والضريبة.
الاشتراك في مزادات هيئة الزكاة
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "بقولها إنه يمكن المشاركة في المزادات إلكترونيًا؛ من خلال زيارة الصفحة المخصصة للمزادات العلنية، ومعرفة آخر المزادات المطروحة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
مزادات إلكترونية في الخفجي وفي وقت سابق، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة للمشاركة في المزادات الإلكترونية التي تنظمها، والاطلاع على محتويات المزادات المطروحة من خلال زيارة صفحتها الرسمية.
وأعلنت الهيئة عن تنظيم مزاد إلكتروني يضم عددًا من المركبات يوم غد الثلاثاء 13 من فبراير في الثامنة صباحًا في جمرك الخفجي، وحدد رسوم دخول المزاد بـ 2000 ريال. وفق ما جاء على صفحة الهيئة في "إكس".
كما أعلنت عن تنظيم مزاد إلكتروني آخر يوم الخميس القادم 15 من فبراير في الثامنة صباحًا، ويضم المزاد عددًا من الهواتف الذكية "آيفون 14 برو ماكس"، في جمرك الخفجي.