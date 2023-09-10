هيئة التعليم تعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي.

جاء ذلك على صفحة الميدان العليمي الرسمية، والتي أكدت على أن مواعيد التسجيل على النحو التالي: اضافة اعلان





مواعيد التسجيل





الاختبارات الرقمية





ضمان الجدوى وإدارة الشكاوى:





3 أنواع من الشكاوى





حماية مصلحة صاحب الشكوى



- للبنين: يوم الأربعاء 13 سبتمبر.- للبنات: يوم الأربعاء 20 سبتمبر.وقالت الهيئة: "الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة".استقبال الشكاوى ضد المدارسفي وقت سابق، تدرس هيئة تقويم التعليم والتدريب خطة لاستقبال الشكاوى ضد المدارس التي تخل بمعايير التقويم المدرسي الذي سيطبق العام الدراسي الجديد، عبر المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”.وتأتي هذه الخطوة، بهدف الحفاظ على جودة أدائه وسمعته المهنية، وتعزيزهما من خلال تقديم خدمات ضمان الجودة وإدارة الشكاوى وحل المشكلات التي قد تظهر أثناء عمليات التقويم.وأوضحت مصادر أن سياسة إدارة الشكاوى صُممت لتوجيه مختلف أصحاب المصلحة بشأن كيفية تلقي المركز للشكاوى، ومعالجتها، وحل المشكلات وإجراءاتها وتوثيقها، وفقا لـ”المدينةوصنف المركز الشكاوى إلى ثلاثة أنواع هي كالتالي:1- الشكاوى والمشكلات التشغيلية.2- الشكاوى المقدمة ضد المدارس.3- الشكاوى المقدمة ضد المركز.بحيث يقوم بالتحقق ومعالجة الشكاوى المقدمة إليه من الأفراد، أو المؤسسات ضد المدارس فيما يتعلق بالامتثال للمعايير المعتمدة من الهيئة ويقر المركز بحق المدارس في القراءة والتعليق على أي شكاوى موجهة ضدها.كذلك يتعهد المركز بحماية مصلحة صاحب الشكوى، وينظر في حجب هوية صاحب الشكوى إذا طلب ذلك، وتقدم الشكاوى مدعومةً بالأدلة المتاحة ذات الصلة إلى المدير التنفيذي للمركز عن طريق المراسلات العادية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس و يجب تقديم الشكاوى في شكل مكتوب، ولا يُنظر في الشكاوى مجهولة المصدر.