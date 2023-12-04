"هيئة البحر الأحمر": غياب التأمين يلغي تراخيص سفن النزهة

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طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مشروع لائحة تنظيمية لسفن النزهة عبر منصة استطلاع، تمنح الهيئة حق إلغاء الترخيص، أو تعليقه لمدة لا تزيد على 6 أشهر، حال عدم وجود وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لمدة 12 شهرًا. اضافة اعلان





تنظيم ممارسة نشاط سفن النزهة



حصول المالك على ترخيص ملاحي دولي



شروط الحصول على ترخيص سفن النزهة:



اشتراطات للملاحة الآمنة



يهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط داخل النطاق الجغرافي، على أن تكون مدة سريان الترخيص سنة ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد.واشترطت الهيئة اتباع الإشارات والعلامات والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية، وبذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.وفرضت على المالك والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة المياه الإقليمية السعودية عند مغادرة النطاق الجغرافي.وكذلك عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لسفن النزهة إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية، مع تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.ـ1 شهادة التسجيل الدائمة أو المؤقتة سارية الصلاحية.ـ2 اجتياز المعاينة الفنية بشهادة سارية المفعولـ3 نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحيـ4 وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لـ 12 شهراًـ5 رخصة اللاسلكي للسفينة (ship station license).- عدم إرساء السفينة في غير الأماكن المخصصة.- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث.- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة.- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة في الممرات والقنوات البحرية.- عدم مزاولة النشاط المصرح في غير الأماكن المخصصة لذلك.- الحفاظ على العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها.- التأكد بصفة دائمة من سلامة سفينة النزهة واستيفائها الشروط.- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة السفينة.- عدم تجاوز الحد الأقصى لحمولة الركاب المحددة.