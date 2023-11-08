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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الاتصالات تفوز بجائزتين ذهبيتين .. تعرف عليهما

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هيئة الاتصالات
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فازت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجائزتين ذهبيتين من جوائز MarCom الإبداعية العالمية للعام 2023.

الجائزة الأولى:اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أن الجائزة الأولى كانت لأفضل حملة توعوية واتصالية في المسار الاستراتيجي .

الجائزة الثانية:


وأضافت: "الجائزة الثانية هي لأفضل تصميم إبداعي لتقرير الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية".


إنجاز جديد:


في وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، حيث جاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اليابان، وروسيا.

هيئة الاتصالات:


وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تحقيق المملكة لهذا التقدم تم من خلال العمل التشاركي والتكاملي بين الجهات والمحلية والعالمية، وإطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، بالإضافة إلى الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، والبنية الرقمية المتقدمة، مما يعكس حجم القفزات النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وتسعى المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والمواءمة بين الجهات التنظيمية في الموضوعات المشتركة، بما يرفع كفاءة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

النضج التنظيمي:


يذكر أن تقدم النضج التنظيمي الرقمي في المملكة أسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويأتي هذا المنجز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

هيئة الحكومة الرقمية:

وأيضاف: هيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.




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