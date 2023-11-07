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هل يمنع السجل التجاري من الحصول على دعم حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أن النشاط التجاري والسجل التجاري لا يمنع من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.
جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين، بشأن تأثير السجل التجاري على التسجيل والدعم.اضافة اعلان

السجل التجاري والدعم


وأجاب حساب المواطن، بقوله  : "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الافصاح عن السجل تجاري باختيارنوع الدخل "نشاط تجاري"والمصدر"عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة"، وإضافة الدخل ثم حفظ" .

الاعتراض على عدم الأهلية


وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تقديم اعتراض في حالة كانت الأهلية غير مؤهل لحل المشكلة والحصول على الدعم في حالة انطباق شروط الاستحقاق.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "عندما أضفت زوجتي في الموقع ظهر لي أني غير مؤهل ولكن زوجتي مؤهل هل من توضيح؟".
وأضاف: "سبب عدم الأهلية أن الحالة الاجتماعية غير محدثة في الأحول المدنية وهذا غير صحيح حيث إن التحديث تم قبل تحديث بيناتي في حساب المواطن.. يرجى التحقق من الموضوع من فضلكم؟".

حل مشكلة عدم الأهلية


وأجاب البرنامج بقوله "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

موعد إيداع الدفعة 72 


وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 9 نوفمبر. 
ويأتي تبكير الإيداع قبل يوم واحد من موعد الإيداع الشهري، الأمر الذي عزاه البرنامج إلى موافقة العاشر من الشهر ليوم عطلة (الجمعة).
وقال إنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط  (من هنا)"، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. 

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