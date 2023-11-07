هل يمنع السجل التجاري من الحصول على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أن النشاط التجاري والسجل التجاري لا يمنع من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين، بشأن تأثير السجل التجاري على التسجيل والدعم. اضافة اعلان





السجل التجاري والدعم



الاعتراض على عدم الأهلية



حل مشكلة عدم الأهلية



موعد إيداع الدفعة 72

