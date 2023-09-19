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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن للمعتمر إلغاء الموعد وحجز آخر في حال التأخير ؟

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
العمرة
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نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يوضح آلية الحجز المسبق لأداء عمرة ميسرة.

3 معايير مهمة: 




وأضافت الوزارة:  لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة احرص عند الحجز على الآتي:

1- الالتزام بالوقت حدد.

2- تجنَّب أوقات الازدحام.

3- إبراز التصريح عند الوصول.

وأضافت أنه في حال التأخير، يمكنك إلغاء الموعد وحجز آخر.

تطبيق نسك

 

في وقت سابق، حثت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين على تحميل تطبيق "نُسك"، والذي يتم من خلاله الحجز لأداء العمرة. 

وكتبت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ضيف الرحمن قبل القدوم لأداء العمرة، لا تنس تحميل تطبيق نسك على هاتفك الجوال، فمن خلاله يمكن: 
-أصدار تصاريح العمرة
-إصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة
ويحتوي التطبيق على: 
-مواقيت الصلاة.
-دليل منصات السفر والسياحة.
-مؤشر القبلة.


ماذا تعرف عن تطبيق نُسُك؟


ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

https://twitter.com/HajMinistry/status/1704118683621019931
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