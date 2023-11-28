هل يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل الستين؟ التأمينات توضح

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز إلا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق .





صرف معاش الدفعة الواحدة



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جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد بشأن مدى إمكانية صرف معاش الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين.



وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله , لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز الا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق الموضحة في المرفق . نسعد بخدمتك".







موعد صرف المعاشات



وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد حددت موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر الجاري لعملاء نظام التأمينات.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي".وأضافت: "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".وتصرف التأميناتُ المستحقاتِ لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.