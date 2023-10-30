هل يمكن تغيير صورة الإقامة؟.. توضيح مهم من الجوازات

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هروب السائق



المديرية العامة للجوازات



شروط استخراج جواز السفر



طريقة تجديد جواز السفر



جواز سفر أو هوية وطنية للسفر لهذه الدول



تنبيه مهم بشأن الهوية الوطنية



وعليكم السلام، في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر. شكرًا لك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 29, 2023

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".في وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.وأكدت على ضرورة سرعة إصدار أوراق السفر أو تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.ونوهت الجوازات إلى إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشارت إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.