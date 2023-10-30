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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن تغيير صورة الإقامة؟.. توضيح مهم من الجوازات

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
الجوازات
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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.

اختلاف الصورة:


وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".اضافة اعلان


في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.

هروب السائق


وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.

وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".

المديرية العامة للجوازات


في وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.


شروط استخراج جواز السفر


وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.


طريقة تجديد جواز السفر

وأكدت على ضرورة سرعة إصدار أوراق السفر أو تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.


جواز سفر أو هوية وطنية للسفر لهذه الدول

 ونوهت الجوازات إلى إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


تنبيه مهم بشأن الهوية الوطنية



وأشارت إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.




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