الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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هل يلزم تحديث بيانات المشتركين في خدمات التأمينات؟

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين، كما حددت المؤسسة آلية تحديث بيانات المشتركين الأجانب.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفدي بشأن مدى إلزامية تحديث بيانات المشتركين.اضافة اعلان

تحديث بيانات مشتركي التأمينات


وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. يلزم تحديث بيانات المشتركين الغير سعوديين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أن تسجيل واستبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليا وفق البيانات الواردة الى المؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات". 

 

شروط استحقاق معاش التقاعد


واستدركت: "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".

يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:
- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).
متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600(
وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.
- معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).
متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480(.
وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.
ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.

شروط استحقاق معاش التأمينات 

يشترط للتقدم بطلب الحصول على استحقاق التأمينات الاجتماعية:
-على المتقدم لا يتعدى عمره عن 60 عامًا.
-عدم ممارسة أي عمل يخضع لنظام العمل.
-يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا.
-إذا كان المتقدم بلغ 60 عامًا، يمكن إضافة مدة تكميلية حتي 120 شهرًا

أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التامينات

وفقًا للتأمينات، فإن أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التامينات، هم: 
- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
- إخوة وإخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.

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