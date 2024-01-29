هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، أن الإعلان إجراء مطلوب ضمن مرحلة دراسة الطلب و في حال عدم وجود اعتراض يتم إحالة الطلب إلى لجنة النظر لإصدار التوصية حيالها. اضافة اعلان





طلبات تملك العقار



طلبات استكمال صك الاستحكام



متطلبات التقديم



خطوات التسجيل



منصة إحكام ومسار طلبات التملك



طلبات التملك والمقابل المالي



جاء ذلك في رد من منصة إحكام على مواطن استفسر بشأن مدى إلزامية الإعلان في الصحف ضمن إجراءات ومراحل طلبات التملك.وأجابت منصة إحكام، بقولها: "مرحبًا بك، الإعلان إجراء مطلوب ضمن مرحلة دراسة الطلب و في حال عدم وجود اعتراض يتم إحالة الطلب إلى لجنة النظر لإصدار التوصية بشأنها، ويمكنك متابعة الإعلان من خلال منصة إحكام".كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، 6 متطلبات للتقديم لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام.- الإعلان في الصحيفة- إضافة الأطوال والمساحة- التعديل الذي يؤثر على المجاورين- مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام• صك تملك مكتسب الصفة نهائية• رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره• هوية مقدم الطلب• هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، واذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة• تسجيل حساب في منصة إحكام- التسجيل في منصة إحكام- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة- متابعة حالة الطلب في المنصةوكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، قد تفاعلت مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن طلبات تملك العقار ومعرفة ومعرفة مسار الطلب.جاء ذلك في رد من إحكام، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل مرحلة الإعلان قبل لجنة المراجعة أو بعدها؟".وأجابت منصة إحكام، بقولها : "حياك الله، يمكنك الدخول على الرابط التالي " اضغط هنا "،⁩ ومعرفة مسار الطلب.كذلك أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم.جاء ذلك في رد من منصة إحكام، على سؤال مستفيد بشأن مدى إمكانية استعادة المقابل المالي في حال رفض طلبات التملك.وأجابت منصة إحكام، بقولها: "أهلاً بك، المقابل المالي هو نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمه، دمت بخير".

اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.

