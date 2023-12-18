هل يلزم اختيار مسمى وظيفي معين للتسجيل في التأمينات؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن اختيار المسمى الوظيفي المطابق لطبيعة العمل من خلال قائمة المسميات المتاحة عند التسجيل في التأمينات، ولا يلزم اختيار مسمى معين ولكن يتم الاختيار من القائمة حسب المتاح من مسميات وظيفية. اضافة اعلان





المسمى الوظيفي في التأمينات



تعويض ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



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جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "تم تعييني كمحامي متدرب في الشركة ولا يوجد مسمى محامي متدرب في موقع التأمينات الاجتماعية فضلا التوجيه بخصوص تسجيل المسمى الوظيفي له؟ أو ماذا أفعل؟".وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله, يمكنك اختيار المسمى الوظيفي المطابق لطبيعة العمل من خلال قائمة المسميات المتاحة عند التسجيل ,نسعد بخدمتك.".ومن جهة أخرى، كشفت صفحة العناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق المواطن صرف تعويض ساند، عند إنهاء العقد باتفاق الطرفين.وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": " ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط: (اضغط هنا)وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل في حال إنهاء العقد باتفاق الطرفين يستحق ساند أم لا؟".- الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.