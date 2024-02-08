هل يفيد التوقف عن تناول الطعام بعد الثامنة مساء؟

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يحرص الكثير من الناس على عدم تناول أي طعام بعد حلول الساعة الثامنة ليلا، للحفاظ على وزن مثالي، أو لتفادي مشاكل صحية خطيرة، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟





هل الامتناع عن الطعام بعد الـ 8 ليلًا مفيد للصحة؟



توقيت تناول الطعام يؤثر على عملية الهضم والامتصاص



الأكل قبل النوع يصيب بمرض ارتجاع المريء



أكد موقع "هيلث" الصحي، على أن هذا الأمر لا يخضع إلى قواعد جازمة، وذلك رغم تأكيد الأطباء على أن هناك فوائد للحد من تناول الطعام ليلا بشكل عام.وأوضحت أخصائية الأمراض الهضمية، الطبيبة الأميركية جانيس لاستر، أنه "عندما يأكل الأفراد الطعام أثناء الليل، فإنهم يتناولون الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون بدلاً من الوجبات المتوازنة".ونبهت إلى أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي، مما يؤثر في النهاية على الوزن.وأشارت إلى أن الأكل في ساعة متأخرة قد يكون له أيضًا عيوب فيما يتعلق بعملية الهضم.وأوضحت أخصائية الأمراص الهضمية، كارولين سويكا، أن تناول الطعام قبل وقت قليل من النوم، أو قبل الاستلقاء، يزيد بشكل كبير من مرض ارتجاع المريء.ونصحت لاستر الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة، أن يتجنبوا تناول الطعام قبل 90 دقيقة من وقت النوم، لمنع التأثيرات السلبية على الجهاز الهضمي.