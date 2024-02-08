الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يفيد التوقف عن تناول الطعام بعد الثامنة مساء؟

تناول الطعام قبل النوم
التوقف عن الطعام بعد الثامنة ليلًأ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يحرص الكثير من الناس على عدم تناول أي طعام بعد حلول الساعة الثامنة ليلا، للحفاظ على وزن مثالي، أو لتفادي مشاكل صحية خطيرة، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟اضافة اعلان

هل الامتناع عن الطعام بعد الـ 8 ليلًا مفيد للصحة؟

أكد موقع "هيلث" الصحي، على أن هذا الأمر لا يخضع إلى قواعد جازمة، وذلك رغم تأكيد الأطباء على أن هناك فوائد للحد من تناول الطعام ليلا بشكل عام.
وأوضحت أخصائية الأمراض الهضمية، الطبيبة الأميركية جانيس لاستر، أنه "عندما يأكل الأفراد الطعام أثناء الليل، فإنهم يتناولون الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون بدلاً من الوجبات المتوازنة".

توقيت تناول الطعام يؤثر على عملية الهضم والامتصاص

ونبهت إلى أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي، مما يؤثر في النهاية على الوزن.
وأشارت إلى أن الأكل في ساعة متأخرة قد يكون له أيضًا عيوب فيما يتعلق بعملية الهضم.

الأكل قبل النوع يصيب بمرض ارتجاع المريء

وأوضحت أخصائية الأمراص الهضمية، كارولين سويكا، أن تناول الطعام قبل وقت قليل من النوم، أو قبل الاستلقاء، يزيد بشكل كبير من مرض ارتجاع المريء.
ونصحت لاستر الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة، أن يتجنبوا تناول الطعام قبل 90 دقيقة من وقت النوم، لمنع التأثيرات السلبية على الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا

بشرى من أمير الرياض لسكان محافظة "حريملاء"

أخبار السعودية.. 13 خطوة قبل أن تشتري عقارًا وشروط الحصول على منحة دراسية بالخارج

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

مطر غزير.. شاهد جريان سيول الأحمر غرب الأفلاج بالرياض

عاجل.. إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار ورياح وأتربة على المدينة وهذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook