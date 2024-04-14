الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يُشهر بالمتحرش إذا كان التحرش في حدود المنزل؟

المحامي الناجم
المحامي الناجم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح  المحامي د. حمود الناجم مدى إمكانية التشهير بالمتحرش، إذا كان التحرش في حدود المنزل.

التشهير في جرائم التحرشاضافة اعلان

وقال الناجم، في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "التحرش نصه واضح وصريح وتدقيق، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد شخص آخر، هذا هو النص الذي يعاقب عليها نظاميا".
وأضاف لا بد أن يكون هذا اللفظ مقرونا بمدلول جنسي، وهناك احترازات للادعاءات الكاذبة أو الغير صحيحة أو التي تتضمن تهم إلى الغير، وهذا الجانب لا يتم إغفاله.

نصوص مانعة وزاجرة

وتابع الناجم قد يكون هناك إنسان يدعي على إنسان ظلما وزورا وعدوانا أنه تحرش به، لذلك جاءت هذه النصوص مانعة وزاجرة وبنفس الوقت حامية للمجتمع.

القبض على متحرشين

وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كذلك ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 
ونشر الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة للمتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا

تشغيل وصيانة.. أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية

هل أنت مستعد؟.. إجراء المقابلات مع المرشحين للوظائف التعليمية الأربعاء

مع تقلبات الجو.. أهم 4 خطوات للتعامل مع الرياح والغبار

أسبوع إنجاد.. 7 بلاغات عن مفقودين و ٥٧٨ عن مركبات عالقة

استئناف العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook