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أوضح المحامي د. حمود الناجم مدى إمكانية التشهير بالمتحرش، إذا كان التحرش في حدود المنزل.



التشهير في جرائم التحرش



نصوص مانعة وزاجرة



القبض على متحرشين



فيديو | هل يُشهر بالمتحرش، إذا كان التحرش في حدود المنزل؟



المحامي د. حمود الناجم يوضح#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/lWNuW1d5il — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024

وقال الناجم، في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "التحرش نصه واضح وصريح وتدقيق، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد شخص آخر، هذا هو النص الذي يعاقب عليها نظاميا".وأضاف لا بد أن يكون هذا اللفظ مقرونا بمدلول جنسي، وهناك احترازات للادعاءات الكاذبة أو الغير صحيحة أو التي تتضمن تهم إلى الغير، وهذا الجانب لا يتم إغفاله.وتابع الناجم قد يكون هناك إنسان يدعي على إنسان ظلما وزورا وعدوانا أنه تحرش به، لذلك جاءت هذه النصوص مانعة وزاجرة وبنفس الوقت حامية للمجتمع.وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كذلك ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.ونشر الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة للمتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.