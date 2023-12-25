الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يشترط تعديل لقب العائلة في جواز السفر بعد تغييره في أبشر ؟.. توضيح مهم

الجوازات -ابشر - جواز سفر
الجوازات
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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن تغيير لقب العائلة في جواز السفر.

هل يشترط تغيير لقب العائلة في جواز السفر؟

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وتساءلت المستفيدة قائلة: "غيرت لقب العائلة في أبشر وأصدرت ورقة تعديل الاسم ولكن جوازي على اللقب القديم هل يحتاج تجديد عند السفر؟'.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: التعليمات تشترط مطابقة البيانات المسجلة في الحاسب الآلي مع ما هو مدون في جواز السفر.

في وقت سابق ، دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر و أبشر أعمال"، وبوابة مقيم.

خدمات الجوازات عبر أبشر


 وأكدت "الجوازات" إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، تسهيلاً للمستفيدين، مثل:
1 - خدمة إصدار وتجديد الجواز.
2 - خدمة إصدار وتجديد الإقامة.
3 - خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي.
4 - خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

خدمات الجوازات متواصلة لخدمة المواطنين

 وتسعى الجوازات إلى تعزيز مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين في تحقيق التحول الرقمي وأتمتة الخدمات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهل حياة أفرد المجتمع.

تنفيذ 4.8 ملايين عملية إلكترونية عبر أبشر
وفي وقت سابق، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

عدد العمليات المنفذة عبر أبشر:


وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,680,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 88,250 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,337 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,400 عملية في خدمة بياناتي، و24,354 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19,137 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,694 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,279 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,015 بطاقة هوية بدل تالف.
ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 299,355 إقامة، وإصدار 223,582 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 99,846 جواز سفر سعودي إلكتروني، و31,441 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23,547 طلبًا في خدمة تقرير مقيم.

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