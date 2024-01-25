الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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هل يسمح بإضافة أي مواد لدقيق القمح؟.. توضيح مهم من "هيئة الغذاء"

الغذاء - الدواء - دقيق - القمح
هيئة الغذاء
أ أ
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تفاعلت هيئة الغذاء مع سؤال أحد الأشخاص بشأن عدم تدخلها في حظر تناول الخبز ومشتقاته إذا أضيف للدقيق أي مواد مضافة.

هل تسمح هيئة الغذاء بإضافة أي مواد مضافة للخبز؟اضافة اعلان


وردا على ذلك، قالت"الهيئة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": لا يُسمح بإضافة أي مادة مضافة لدقيق القمح إلا بعد التأكد من سلامتها ومأمونيتها.

وتابعت: إضافة إلى ذلك فإن المواصفات الدولية تسمح أيضًا باستخدام هذه المواد مثل مواصفات هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ومواصفات الاتحاد الأوروبي.

كيفية تقديم شكوى بشأن منتج في الأسواق:


في وقت سابق، تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع سؤال مستفيدة سأل عن طريقة تقديم شكوى بشأن منتج معين اشترته ووجدت فيه عيبا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس": في حال ملاحظتك وجود مخالفة يمكنك تقديم بلاغك عبر تطبيق "طمني" للأجهزة الذكية، أو بالتواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 19999. لتحميل التطبيق: http://tameni.sfda.gov.sa.

في وقت سابق، تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع سؤال أحد المتابعين بشأن الكركم البنغلاديشي الموجود في الأسواق وحقيقة احتوائه على كمية من الرصاص.

الغذاء والدواء ترد على مزاعم وجود رصاص في الكركم البنغلاديشي:


ردا على ذلك، قالت الهيئة: "نفيدكم بأنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة، كما تتابع الهيئة جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.".

في وقت سابق، أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.

 وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت خلال زيارتها للمصنع عدداً من المخالفات , ومنها عدم وجود شهادات صحية للعمال، وانتشار الصدأ في معدات وأرجاء الموقع، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج.

"الغذاء والدواء" توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص


ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً و/ أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.

جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت


وتقوم "الغذاء والدواء" بجولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.

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