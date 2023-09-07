هل يزيد الدعم؟.. توضيح من حساب المواطن حول تعديل بيانات المستفيدين

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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى إجراء تعديل على البيانات الشخصية عند حدوث أية تغييرات تتعلق بدخل الفرد.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه كان يعمل بوظيفة في القطاع الخاص لكنه أصبح الآن بدون عمل، فهل يستطيع تعديل البيانات في الموقع ويزيد من الدعم المقدم له أم لا؟. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على تساؤل بهذا الصدد: "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك لابد من التوجه إلى البوابة وتحديثها".

حياك الله ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها و التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z September 7, 2023

حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

