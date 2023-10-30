الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع قيمة الدَّيْن بحجة صرفه في أعمال الخير.. اللجنة الدائمة للفتوى تجيب

ريالات سعودية
البيع بالتقسيط
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أعلنت اللجنة الدائمة للفتوى، أنها اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتى العام من المستفتي فهد بن صالح بن راشد العموش، والمحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.اضافة اعلان
وأوضحت أن المستفتي سأل سؤالًا من خلال الفتوى برقم "345002156"، بتاريخ 27/3/1445هـ، ما نصه: "يوجد بعض المحال التجارية تبيع بالتقسيط، وعند تأخر المشتري ترفع عليه القيمة، المتفق عليها سابقًا، وتقول إن مبلغ الزيادة سوف يُصرف في مشاريع الخير".

فتوى اللجنة الدائمة

السؤال: "هل يجوز الشراء من هذه المحلات إذا علم الشخص من نفسه عدم التأخر في السداد".
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت: بأن الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده، تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهلية، وهو محرم قطعًا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"،  (البقرة: 275).

وقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"، (البقرة: 278).
وعن جابر رضي الله عنهما أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء"، أخرجه الإمام مسلم.


لا يجوز التعامل مع هذه المحال التجارية
وأكدت أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التجارية بمعاملات تشتمل على هذا الشرط في عقودها، ولو علم من نفسه أنه قادر أنه لن يتأخر عن السداد، لأن في التعامل معهم إقرارًا لهم على أمر محرم.
وأضافت اللجنة الدائمة للفتوى، أن قولهم: "إنهم سيصرفون الزيادة في مشاريع الخير الرسمية لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا".
وبينت أنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ "يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" وقالَ "يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك".

 

الموقعون على الفتوى
ووقع على الفتوى المشايخ، صالح بن فوزان الفوزان عضوًا، ومحمد بن حسن آل الشيخ عضوًا، وعبد السلام بن عبد الله السليمان عضوًا، وسماحة مفتي المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسًا.






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