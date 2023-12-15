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هل يجوز الدعاء بانقطاع المطر؟.. "الخضير" يجيب

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عبد الكريم الخضير
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أجاب فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير على سؤال بشأن جواز الدعاء بانقطاع المطر؛ لئلا يتضرر الناس بسبب كثرة الحفريات في الطرقات.

هل يجوز الدعاء؟اضافة اعلان


وقال: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل الأعرابي وهو يخطب وشكا الجدب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسقى فنزل المطر، واستمر نزوله إلى الجمعة القادمة، فتضرر الناس بكثرته وانقطعت السبل، فجاء رجل، وهل هو الرجل الأول أو غيره؟ أهل العلم يقولون: احتمال أن يكون هو الأول، والروايات فيها ما يدل على شيء من ذلك.

وأضاف : على كل حال إذا تضرر الناس بكثرة الأمطار فإنه يُدعى بالدعاء المأثور «اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» [البخاري: 1014 / ومسلم: 897]، فيُدعى بهذا، وله ما يدل له من الحديث الذي ذكرناه، وهو في الصحيحين، والله أعلم.

في وقت سابق، أوضح "الخضير" شرح الحديث القائل إن النبي ﷺ "بعثه الله على رأس أربعين"، والمعروف أن النبي ﷺ ولد في شهر ربيع الأول.

ربيع الأول أم رمضان؟


وقال الخضير: في الحديث يقول "بعثه الله على رأس أربعين"، قال ابن حجر: هذا إنما يتم على القول أنه بُعث في الشهر الذي ولد فيه، في أي شهر ولد -عليه الصلاة والسلام-؟

وأضاف أن المشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضان فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف، فمن قال أربعينن ألغى الكسر أو جبر، يعني إن كان له أربعون ونصف ألغى الكسر وإن كان تسع وثلاثون ونصف جبر الكسر.

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