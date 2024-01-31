هل يتم احتساب الدفعات السابقة من تاريخ صدور أهلية حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب الدعم للمستفيدين من تاريخ صدور الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.





الأهلية ودعم حساب المواطن اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "أنا مسجل منذ ١٢ ديسمير، وهذا الشهر طلع النتيجة مؤهل هل ينزل الدعم للشهرين الماضيين؟".وأجاب حساب المواطن، بقولها : "حياك الله ، يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الاهلية دون احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك".



كذلك يتيح حساب المواطن، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).





الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

