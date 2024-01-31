هل يتم احتساب الدفعات السابقة من تاريخ صدور أهلية حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب الدعم للمستفيدين من تاريخ صدور الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
الأهلية ودعم حساب المواطن
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جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "أنا مسجل منذ ١٢ ديسمير، وهذا الشهر طلع النتيجة مؤهل هل ينزل الدعم للشهرين الماضيين؟".
وأجاب حساب المواطن، بقولها : "حياك الله ، يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الاهلية دون احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك".
كذلك يتيح حساب المواطن، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهويةيتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المواطن (من هنا).
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية.
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.