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هل نشاط الفواكه المجففة يدخل ضمن الدعم؟ برنامج ريف يجيب

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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أكد برنامج ريف أن تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة الشرقية.

برنامج ريف وتجفيف الفواكهاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم هل الفواكه المجففه مدعومة بالأحساء؟".
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. يعتبر تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية، نشكر لك تواصلك.

برنامج ريف ودراسة الأهلية

كذلك تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن موعد دراسة الأهلية للشهر الجاري.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى تنزل دراسة الاهلية لهذا الشهر ؟
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك".  

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.
في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

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