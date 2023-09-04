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هل من حق الروضة رفض الأطفال المصابة بالتوحد؟

دور الرعاية
هل من حق الروضة رفض الأطفال المصابة بالتوحد؟
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أكد عدد من الأسر أن الروضات والحضانات ترفض قبول أبنائهم لمن لديه طيف توحد أو تأخر بالنطق أو فرط حركة .
وقالوا إن الروضات التي توفر الدمج عددها قليل وأسعارها باهظة، ويلجأ بعضها إلى استغلال حاجة الأسرة، ودوامها قصير لا يتناسب مع أولياء الأمور الموظفين.
وأضافوا بأن الجلسات الخاصة في مراكز النطق والتخاطب مكلفة جدًا وأسعارها مبالغ فيها، حسب تصريحاتهم لـ "الوطن".

وجود 1200 مركز ضيافة للأطفال


ويشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشفت عن وجود 1200 مركز ضيافة للأطفال في مختلف مناطق المملكة.
وطالبت الأسر بقبول أطفالهم بالروضات جميعها وتوفير كوادر مؤهلة بالتربية الخاصة في الحضانات العادية ورفع وعي منسوبي الحضانات عن طيف التوحد وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن الوزارة تشرف على مراكز ضيافة الأطفال الأهلية التي تقدم خدماتها للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات.

الضوابط التنظيمية لمراكز الضيافة


وأشار إلى أنها تعمل من 6 صباحًا الى 10 مساء، وحسب المادة الثامنة عشرة من الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، تستقبل هذه المراكز الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة.
وأضاف، يمكن للأمهات الاستفادة من برنامج الدعم «قرة» حيث يساند صندوق الموارد البشرية المرأة العاملة بتحمل جزء من تكاليف ضيافة الأطفال.
وقال الرزقي إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة الصباحية والمسائية، من خلال شراء خدمات التأهيل والرعاية بمراكز الرعاية النهارية.

355 مركزًا للتأهيل موزعة على مناطق المملكة


وأضاف، تبلغ هذه الخدمات 355 مركزًا موزعة على جميع مناطق المملكة متخصصة في تأهيل أصحاب الإعاقات الذهنية المتوسطة منها والشديدة ومرضى التوحد.
ونوه بأنه يمكن لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة التقديم على الخدمة من خلال منصة الوزارة مع بداية كل ترم دراسي.

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