هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة.. الزكاة والجمارك توضح؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة لرسوم الشحن بحسب نوع الشحنة،



جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟". اضافة اعلان





الضريبة على الشحنات



غرامة التخلف عن السداد



معلومات عن ضريبة الاستقطاع

