الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة.. الزكاة والجمارك توضح؟

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هيئة الزكاة
أ أ
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة لرسوم الشحن بحسب نوع الشحنة،

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟".اضافة اعلان

الضريبة على الشحنات


وأجابت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، بقولها: "تُفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة لرسوم الشحن بحسب نوع الشحنة".
وأضافت أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر الجاري.

غرامة التخلف عن السداد


وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

معلومات عن ضريبة الاستقطاع


ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع.
التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care).
أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.(zatca.gov.sa)

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