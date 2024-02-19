هل قطاع الأسر المنتجة القيمة المضافة مدعوم في جدة؟ برنامج ريف يوضح

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أوضح برنامج ريف، أو قطاع الأسر المنتجة القيمة المضافة ليس من ضمن البرامج المستهدفة بالدعم في جدة.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه في منصة "إكس" على سؤال مستفيد قال فيه : "هل المخللات مدعومه في مدينه جده ؟".



دعم ريف في جدة



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. لا يعتبر قطاع الأسر المنتجة القيمة المضافة، من ضمن البرامج المستهدفة حسب الميز النسبية للقطاعات في المدينة التابعة لك، نشكر لك تواصلك. أكد برنامج ريف، أن مدينة سبت العلايا في منطقة عسير مشمولة بالدعم حسب الميزة النسبة لكل قطاع في البرنامج.

طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

