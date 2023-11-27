هل فكرت في هذا الأمر.. لماذا يُطلب من ركاب الطائرة غلق الجوالات؟

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قال خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، إن سبب التنبيه على ضرورة غلق الجوالات والأيبادات أثناء رحلة الطيران هو رغبة قائد الطائرة في جذب انتباه المسافرين طوال الوقت وجعلهم أكثر تركيزا.





جذب انتباه الركاب



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وأضاف "طاش" خلال استضافته في برنامج "في الصورة" أن "الطيران هو الوسيلة الأكثر أمانا"، متابعا: "نثق في منظومة الطيران وهي بالفعل الأفضل والأكثر أمانا".





لائحة حماية حقوق المسافرين



حالات عديدة:

أهداف اللائحة الجديدة:

تقديم شكوى:



رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية "خالد طاش" يُجيبpic.twitter.com/nat5sCsyqN لماذا يُطلب من ركاب الطائرة غلق الجوالات؟..رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية "خالد طاش" يُجيب #الخطوط_السعودية_في_الصورة November 27, 2023

في سياق متصل، تضمنت لائحة حماية حقوق المسافرين التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني عدة حالات للتعويض في ما يخص تأخير أو إلغاء رحلات الطيران.وبحسب "الطيران المدني" فإنه عند تأخر الرحلة يتم ما يلي:1- ساعة واحدةتقديم مرطبات ومشروبات2- مدة ساعتينخيار استرداد قيمة التذكرة3- ثلاث ساعاتوجبة ملائمة + تعويض 250 ريالا تقريبا في حال التأخير عن وقت الوصول المحدد في الحجز4- 6 ساعاتتوفير سكن فندقي + مواصلات المطار + تعويض 800 ريال تقريبا في حال التأخير عن وقت الوصول المحدد في الحجز.5- خمس ساعاتخيار استرداد قيمة التذكرة + تعويض بنسبة 150 % من قيمة التذكرة.6- عند إلغاء الرحلة(استرداد قيمة التذكرة بالإضافة إلى تعويض 150 % من قيمة التذكرة حسب وقت إبلاغ الناقل الجوي بإلغاء الرحلة.في وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية، بناء على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة حماية حقوق المسافرين، والتي أوضحت أن للهيئة إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.من جانبه، أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش أن تلك الضوابط تأتي تماشياً مع أهداف اللائحة الجديدة، والتي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها وتحسين تجربتهم.وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية الالتزام بتلك الضوابط ؛ مما يساهم في تمكين الهيئة من معالجة وتحليل الشكاوى وحفظ حقوق الأطراف كافة، مشيرة إلى توفر الدليل على موقع الهيئة )www.gaca.gov.sa الإلكترونيإرشادات مفصلة لتقديم شكوى ضد الناقل الجوي1 - يتعين على المسافر تقديم شكوى ضد الناقل الجوي في حال عدم الالتزام بما نصت عليه لائحة حماية حقوق المسافرين، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الشكوى المبلغ عنها.2 - يلتزم الناقل الجوي بمعالجة الشكوى في غضون 7 أيام كحد أقصى.3 - بعد انقضاء المدة المخصصة للناقل الجوي لمعالجة الشكوى والتي تبلغ 7 أيام ؛ يحق للمسافر تصعيد شكواه إلى الهيئة شريطة ألا يتجاوز ما ورد في الفقرة الأولى.4- في حالة عدم استجابة الناقل الجوي للشكوى خلال 14 يوما من إبلاغ الهيئة ؛ يعد ذلك بمثابة إقرار بصحة الشكوى.5 - لن تقبل الشكوى في حال تم رفعها في بلدين مختلفين.