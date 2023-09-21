هل شراء سيارة جديدة من دولة خليجية يخضع للرسوم الجمركية؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن شراء سيارة من الخارج يستلزم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة،





الرسوم الجمركية على المركبات اضافة اعلان



مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة



قواعد جباية الزكاة



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن ضوابط الرسوم الجمركية على شراء سيارة جديدة من دولة خليجية.وأجابت الهيئة، بقولها: "يمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/J4Buc0، ويتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.وأضافت هيئة الزكاة، أنه يتم أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد.ويتضمن الإصدار الجديد للائحة التنفيذية لجباية الزكاة توضيحًا لمعالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، بما يحد من اختلاف المفاهيم بين الهيئة والمكلفين.ويشمل الإصدار الإيضاحات الواردة في الأدلة الإرشادية التي لم تكن مضمنة سابقًا في الإصدار الحالي، كما يتضمن مشروع اللائحة المطروحة للاستطلاع جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة.وخصصت الهيئة فصولًا مستقلة تم إفرادها للقطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة، مثل قطاعات التأمين والتمويل والتشييد والأنشطة العقارية وغيرها، مع مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية والاقتصادية.