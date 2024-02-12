هل سبت العلايا مشمولة بالدعم؟ برنامج ريف يجيب

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أكد برنامج ريف، أن مدينة سبت العلايا في منطقة عسير مشمولة بالدعم حسب الميزة النسبة لكل قطاع في البرنامج.





دعم ريف في سبت العلايا



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن الدعم في سبت العلايا، وما هي القطاعات المشمولة بالدعم؟.وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة عسير هي: العسل، الفواكه، المحاصيل البعلية، الورد، البن، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك.





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

