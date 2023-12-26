الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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هل توجد مدة محددة بين اختبار رقمي وآخر ورقي؟ تقويم التعليم توضح

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه لا يوجد مدة محددة بين اختبار رقمي وآخر ورقي من نفس النوع بالنسبة لمن يقوم بأداء الاختبارات الورقية والرقمية.

الاختبار الرقمي والورقي


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها العناية بالمستفيدين على سؤال مستفيد وجه سؤالا استفسر بشأن المدة بين اختبار رقمي وآخر ورقي.

وأجابت الهيئة، بقولها: مرحباً.. لا يوجد مدة محددة بين اختبار رقمي وآخر ورقي من نفس النوع.. بالتوفيق".


وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أتاحت خوض اختباري الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، و(التخصصي) مرتين خلال العام القادم 2024.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)".


وأضافت: "وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام".
ويعد اختبار الرخصة المهنية، أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وكذلك كل من يرغب في ممارسة مهنة التعليم في القطاع الخاص في المملكة.


أنواع اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:
أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.
ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصص.
ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.


الاختبارات التخصصية

تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.
رسوم الاختبار
رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.
مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 
تعد الرخصة المهنية سارية لمدة  خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.

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