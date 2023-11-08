هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تحديث بيانات الاسم في الاحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن وبالتالي لن يتأثر الدعم.

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تغيير الإسم وحساب المواطن



الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفدي قال فيه: "غيرت إسمي رسميا وتغير في أبشر ونفاذ لكن لم يتغير في حساب المواطن كيف أغيره؟ وهل يتأثر الدعم؟وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : أهلا بك ، في حال تم تحديث بيانات الاسم في الاحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن".ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa"، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن.-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.