هل تغطى وثيقة الضمان تكاليف إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه الأصلي؟

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ألزم مجلس الضمان الصحي، أصحاب العمل بتحمل تكاليف إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه الأصلي.





هل التأمين الصحي للوافد يشمل تكاليف نقل الجثمان في حال الوفاة؟



تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10.000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة.وقال المجلس، إنه يجب على أصحاب العمل تغطية جميع تكاليف وإعادة جثمان الشخص المؤمن له المتوفى إلى الموطن الأصلي المذكور في عقد العمل.