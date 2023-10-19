هل تشعر بالإجهاد والتعب المستمر؟ استشاري يوجه لك نصائح مهمة

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في كثير من الأحيان، قد يعتري المرء حالة من الإجهاز والتعب المستمر والتي قد يجهل أسبابها أو طريقة التعامل معها للخروج من هذه الحالة إلى الاستقرار النفسي. اضافة اعلان





التعب والإجهاد النفسي



التفاعل الاجتماعي



وفي هذا السياق، أوضح د. منصور العسيري استشاري الطب النفسي، أن أحد أسباب التي تفسر سبب شعورك بالتعب والإجهاد المستمر هو شعورك العالي بالمسؤولية".وأضاف "يعني ذلك أنك غالبا ما تلوم نفسك على كل شيء سواء كان بسببك أو بسبب غيرك، وهذا ما يجعلك دائما تشعر بالذنب".وتابع "لذلك، دائما أقول إنه من الجيد أن تتواجد مع الآخرين وتألم لألمهم ولكن يجب أيضا أن تعرف حدود قدرتك واستطاعتك على المساعدة لكي لا تحمل نفسك ما لا طاقتك لك به، وتصبح كالشمعة التي تنير الآخرين وتحرق نفسها".في سياق متصل، ينصح الخبراء في حالة المرور بهذه الحالة النفسية بأهمية التفاعل الاجتماعي وزيارة الأهل وصلة الرحم والأصدقاء، وعم الاستسلام للحالة النفسية.ويؤكد الخبراء أن الحالة النفسية أو المزاج المتقلب يحتاج الحكمة والحرص على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى للحصول على الطمأنينة النفسية.