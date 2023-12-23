السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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هل بطاقة المتقاعد تشمل المدنيين والعسكريين؟ التأمينات توضح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن بطاقة المتقاعد هي لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المتقاعدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وأنظمة التقاعد المدني والعسكري.اضافة اعلان

بطاقة المتقاعد للمدنيين والعسكريين


جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مستفيد استفسر بشأن بطاقة المتقاعد وهل تشمل المدنيين والعسكررين معا؟".
وأجابت التأمينات، بقولها: "بطاقة المتقاعد هي لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المتقاعدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وأنظمة التقاعد المدني والعسكري.ويمكنك زيارة موقعنا عبر: https://tqr.sa أو من خلال تحميل التطبيق والاطلاع على مزايا وخدمات برنامج تقدير نسعد بخدمتك.

كذلك تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر منصة "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين حول كيفية استخراج تعريف من "ساند".
وجاء الرد كالتالي: " يمكنك تقديم طلب إصدار شهادة مقدار المنافع من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة من هنا

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، "مساند"، الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل.

الإجراء حال إلغاء عقد مساند


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن طبيعة الإجراء في حالة إلغاء عقد مساند قبل وصول العاملة أو العامل.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. أهلا بك، في حال إلغاء عقد مساند قبل وصول العامل، فإنه يمكن التواصل مع نجم للاسترداد قيمة الوثيقة (المصدرة)".

وقبل ذلك، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

احتساب أجر العاملة المنزلية


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب أجر العامل أو العاملة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الإستقدام، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866".

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.

الاستقدام عبر المكاتب والشركات المرخصة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن إمكانية استقدام عاملة من بنجلاديش عبر مساند مباشرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها : "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند".



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