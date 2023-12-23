هل بطاقة المتقاعد تشمل المدنيين والعسكريين؟ التأمينات توضح

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن بطاقة المتقاعد هي لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المتقاعدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وأنظمة التقاعد المدني والعسكري. اضافة اعلان





بطاقة المتقاعد للمدنيين والعسكريين



الإجراء حال إلغاء عقد مساند



احتساب أجر العاملة المنزلية



الاستقدام عبر المكاتب والشركات المرخصة

