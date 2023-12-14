هل الذي يموت فجأة بسبب حادث أو غيره يُعتبر شهيدًا؟ "الفوزان" يُجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، عن "حكم من يموت فجأة في حادث أو مرض أو غيره، هل يعتبر شهيدًا؟". اضافة اعلان





هل الذي يموت فجأة بسبب حادث أو غيره يُعتبر شهيدًا؟





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💡هل الذي يموت فجأة بسبب حادث أو مرض كالسرطان يعد من الشهداء؟💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/EtP5ISg45S 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡هل الذي يموت فجأة بسبب حادث أو مرض كالسرطان يعد من الشهداء؟💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 13, 2023

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الذي يموت بحادث مفاجئ كالهدم والغرق والحريق أو نتيجة الإصابة بالطاعون أو موت المرأة أثناء الولادة، فكل هؤلاء شهداء.وأضاف أن الأدلة ثبتت بأن هؤلاء جميعًا لهم أجر الشهيد حال موتهم، مبينًا أن الموت بغير هذه الحوادث فلا يأخذ حكم الشهادة.وأكد أن من يموت نتيجة الإصابة بمرض السرطان وغيره فهذا لم يرد أنه يأخذ حكم الشهداء حالة موته.





هل ضحايا كورونا شهداء؟



وفيما يخص ضحايا كورونا، أصدرت الهيئة كبار العلماء - في وقت سابق - فتواها رداً على سؤال جاء فيه: "من مات بعد إصابته بفيروس كورونا هل يعتبر من الشهداء؟".وأجيب في الفتوى: "إن النصوص قد وردت بأن المبطون شهيد لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".

ولذا نرجو أن يكون الميت بهذا المرض شهيدًا من حيث الفضل والأجر، ولكن ليس له حكم شهيد المعركة ومن ثم فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه حيث مات عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبوة مبطونين ومع ذلك غسلوا وكفنوا وصلي عليهم".

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