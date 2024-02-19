هل الدعم يشمل أهالي البكيرية .. توضيح مهم من برنامج ريف

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أكد برنامج ريف أن محافظة البكيرية من ضمن مدن ومحافظات منطقة القصيم المشمولة بالدعم حسب الميزة النسبية لكل قطاع.



دعم ريف في البكيرية



جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار من أحد المستفيدين بشأن الدعم القطاعات المدعومة في البكيرية.وأجاب برنامج ريف، بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة القصيم هي: العسل، الفواكه(الرمان، العنب، الفراولة، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك.

طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

