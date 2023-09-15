هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

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نفى محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تكون التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية حاليًا نتيجة آثار إعصار "دانيال" غير المباشرة. اضافة اعلان

وقال العقيل إن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا شمالية نشطة، ويبدأ معها الانخفاض وكسر في درجات الحرارة العظمي، بسبب رياح الشمال، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.





تقارب خطوط الضغط الجوي





طقس مدن الشرقية اليوم





هطول أمطار رعدية



وأرجع أسباب الرياح الشديدة في تصريحات لصحيفة "اليوم"، إلى تقارب خطوط الضغط الجوي ودرجات الحرارة في شمال شبة الجزيرة العربية.وأضاف، كما تعود إلى طبيعة الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف والتي تتكرر فيها التقلبات الجوية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.