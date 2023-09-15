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هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

طقس الشرقية
طقس المنطقة الشرقية
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نفى محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تكون التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية حاليًا نتيجة آثار إعصار "دانيال" غير المباشرة.اضافة اعلان
وقال العقيل إن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا شمالية نشطة، ويبدأ معها الانخفاض وكسر في درجات الحرارة العظمي، بسبب رياح الشمال، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.


تقارب خطوط الضغط الجوي

وأرجع أسباب الرياح الشديدة في تصريحات لصحيفة "اليوم"، إلى تقارب خطوط الضغط الجوي ودرجات الحرارة في شمال شبة الجزيرة العربية.
وأضاف، كما تعود إلى طبيعة الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف والتي تتكرر فيها التقلبات الجوية.


طقس مدن الشرقية اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.


هطول أمطار رعدية

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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