هكذا وصف القنصل الياباني ما يحدث في المملكة

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عبّر القنصل العام لليابان، عن سعادته بالعودة إلى المملكة بعد 20 عامًا، وأبدى دهشته من التغيراتِ الكبيرة والنقلة النوعية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، واصفًا التغيير بأنه يشبه المعجزة.





القنصل الياباني في جدة: التغيير في المملكة يشبه المعجزة



الرؤية السعودية اليابانية 2030



المهرجان الثقافي الياباني في جدة



ذكرى مرور 70 عامًا على بداية العلاقات بين البلدين



وأشاد القنصل العام لليابان بجدة، دايئسوكي ياماموتو، بعلاقة اليابان والمملكة، مؤكدًا أنها تشهد تاريخًا طويلًا من الصداقة، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وقال إنها أصبحت أقوى وأعمق في مختلف المجالات، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، إذ أجرى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان زيارة تاريخية الى جدة، التقى خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأكد أن تلك الزيارة أسهمت في تعزيز التعاون القائم لتحقيق أهداف الرؤية الشاملة والطموحة "رؤية السعودية 2030"، من خلال اللجنة المشتركة "الرؤية السعودية اليابانية 2030، وفقًا لـ"اليوم".وأعرب ياماموتو عن خالص تهانيه للمملكة بمناسبة يوم التأسيس والذي يسبق عيد ميلاد إمبراطور اليابان بيوم واحد.وأشار الى التواصل والتبادل الثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن القنصلية العامة لليابان بجدة نظمت مهرجان ثقافي ياباني لمدة 4 أيام في شهر مارس الماضي.وأتاح المهرجات الفرصة لأكثر من 5 آلاف زائر من المهتمين باليابان وثقافتها، للاستمتاع بمجموعة واسعة من المكونات الثقافية اليابانية، كالأفلام ومراسم تقديم الشاي والموسيقى والطعام الياباني خلال المهرجان.وقال: يصادف العام القادم 2025 ذكرى مرور 70 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أملًا في أن تكون هذه فرصة لمواصلة تطوير العلاقة بين البلدين.وأضاف، وتعزيز التفاهم المتبادل مع المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.